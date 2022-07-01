Офис Зеленского: Украина не сядет за стол переговоров

«Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данный момент. Они возможны только после тактического поражения России». Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Freedom.

Он отметил, что Россия по разным каналам - через своих политиков, политиков других стран, пророссийское лобби - распространяет призывы к запуску переговоров с Украиной, но продолжает военные действия.

«И в это время выходит какой-то очередной умник и на полном серьезе говорит: «Наверное нужно как-то подходить к мирному урегулированию». Что значит мирное? Это мы что ли напали на Россию? В чем мирное урегулирование?» - задался вопросом Подоляк.