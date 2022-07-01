США и Иран возобновят переговоры после визита Байдена на Ближний Восток

После провала очередного раунда переговоров США с Ираном по поводу его ядерной программы, состоявшегося в столице Катара в конце июня, информационное агентство Bloomberg сообщило, что переговоры продолжатся после визита Джо Байдена на Ближний Восток.

По словам источника издания, осведомленного о ходе переговоров в Катаре, следующий раунд тоже состоится в Дохе, а не в Вене, как предыдущие попытки.

Напомним, что Байден прилетит в Израиль 13 июля, чтобы обсудить с израильским руководством иранскую ядерную программу. Затем он посетит Палестинскую автономию, а 15 июля вылетит в Саудовскую Аравию, где состоится саммит лидеров ряда арабских государств. Дипломатические источники утверждают, что Байден попытается убедить умеренные арабские страны принять активное участие в посредничестве на переговорах с Ираном.