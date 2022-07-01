МВД Узбекистана о митингах в Каракалпакстане

По сообщению Министерства внутренних дел Узбекистана, в столице Каракалпакстана акции протеста прекращены и «порядок восстановлен».

Как сообщает orda.kz, митинг, по версии полиции, начался около трёх часов дня в столице Каракалпакстана «в результате неправильного толкования конституционных реформ».

«С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов. Сейчас полицейские проводят с протестующими разъяснительную работу, «порядок восстановлен».

Информации о задержаниях в сообщении нет. Также в министерстве не дали комментариев о задержании журналиста Даулетмурата Тажимуратова.

Ранее сообщалось, что в Нукусе во время протестов начались проблемы со связью и интернетом. Протестующие на площади развернули флаги Каракалпакстана и скандировали «Даулет», судя по всему, выражая поддержку журналисту Тажимуратову, о задержании которого сообщили его родные и адвокат. Задержали журналиста, предположительно, после того, как он выступил с призывом выходить на митинг.