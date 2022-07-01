Футбольный клуб «Динамо» (Загреб), за который выступает форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели, провел в пятницу в Словении контрольный матч со словацким «Спартаком».

Встреча завершилась вничью 3:3. Махир вышел на поле во втором тайме и отличился на 90-й минуте, вырвав для «Динамо» ничью. Эмрели получил мяч у линии штрафной площади, отыгрался с партнером, вошел в штрафную, обыграл соперника и пробил. Справедливости ради надо сказать, что удар явно не был неберущимся для вратаря словаков, но голкипер сыграл неудачно.

Забив гол, Махир Эмрели сделал себе подарок на 25-летие, которое он отмечал 1 июля.

Это уже второй гол азербайджанского нападающего в контрольных матчах этим летом. 28 июня он отличился в матче со словенской «Нафтой».

Чемпионат Хорватии стартует 16 июля, а 19 июля загребское «Динамо» проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.