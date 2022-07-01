«Барселона» объявила о переименовании своего стадиона
«Барселона» переименует домашний стадион команды «Камп Ноу», сообщает официальный сайт футбольного клуба. Теперь он будет называться «Spotify Камп Ноу». Переименование — это часть сделки «Барселоны» и компании Spotify.
С помощью спонсора каталонцы получат дополнительные финансовые средства.
Spotify — это шведский музыкальный стриминговый сервис. Руководство испанского клуба не называло сумму, которую получит после завершения сделки. Однако ранее различные инсайдеры утверждали, что клуб сможет заработать на этом спонсорстве 300 млн евро.