У Зеленского рассказали об изменении тактики России в войне

Россия изменила тактику в войне против Украины. РФ атакует ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы оно пошло на некоторые уступки Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"Это новая тактика России - бить по жилым кварталам и давить на Западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", - отметил Подоляк.

По его словам, с одной стороны, россияне совершенно не учитывают, как реагирует мир на эти нечеловеческие атаки крылатыми ракетами.