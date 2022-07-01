Россияне наталкиваются на неудачи при попытке окружить Лисичанск ISW

Российские войска продолжали вести наступательные операции в населенных пунктах южнее и юго-западнее Лисичанска, однако терпят неудачи. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россияне продолжают штурмовать Лисичанский НПЗ и закрепили позиции в северо-западной и юго-восточной частях завода.

Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Лисичанский желатиновый завод, но украинские официальные лица опровергли это заявление - ВСУ отразили атаку россиян на завод.

Российские войска атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, а также блокируют украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.

Как отмечается, россияне вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары по трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, но по состоянию на 1 июля полностью дорогу не перекрыли.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Россияне сосредоточились на перегруппировке и улучшении тактических позиций к северу от Славянска.
  • Российские войска не проводили подтвержденные наземные штурмы на севере Харьковской области и продолжали обстрелы украинских позиций к северу от Харькова.
  • Российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары вдоль Южного направления.
  • Власти РФ продолжают пытаться расширить резерв новобранцев, которые могут воевать в Украине.