Россияне наталкиваются на неудачи при попытке окружить Лисичанск ISW
Российские войска продолжали вести наступательные операции в населенных пунктах южнее и юго-западнее Лисичанска, однако терпят неудачи. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Россияне продолжают штурмовать Лисичанский НПЗ и закрепили позиции в северо-западной и юго-восточной частях завода.
Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Лисичанский желатиновый завод, но украинские официальные лица опровергли это заявление - ВСУ отразили атаку россиян на завод.
Российские войска атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, а также блокируют украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.
Как отмечается, россияне вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары по трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, но по состоянию на 1 июля полностью дорогу не перекрыли.
Другие ключевые выводы аналитиков ISW:
- Россияне сосредоточились на перегруппировке и улучшении тактических позиций к северу от Славянска.
- Российские войска не проводили подтвержденные наземные штурмы на севере Харьковской области и продолжали обстрелы украинских позиций к северу от Харькова.
- Российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары вдоль Южного направления.
- Власти РФ продолжают пытаться расширить резерв новобранцев, которые могут воевать в Украине.