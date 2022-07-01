Араик недоволен: «Азербайджанцы следят за мной, они даже знают, когда я выхожу из кабинета»

Об этом Арутюнян заявил 30 июня, выступая на так называемом «парламентском заседании» в Ханкенди, на котором обсуждалось «скандальное» заявление премьер-министра Армении Пашиняна о том, что, согласно условиям трехстороннего Соглашения, Лачин, а также села Забух и Сус должны перейти под контроль Азербайджана.

Араик Арутюнян, глава сепаратистского режима, действующего на территориях Азербайджана, временно подконтрольной российским миротворческим силам, сетует на то, что азербайджанцы следят за каждым его шагом.

Напомним, что вопрос о выселении армян из Лачина и других населенных пунктов вдоль Лачинского коридора станет актуальным только после ввода в эксплуатацию альтернативной дороги, строительство которой предусмотрено условиями трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года.

В этой связи «депутат» Давид Галстян спросил у Арутюняна, есть ли у армянской стороны возможность не выполнить пункт трехстороннего Соглашения о Лачине.

«В принципе, отказаться выполнять можно, но при этом следует учесть и последствия, - ответил Арутюнян. - Я тоже против ухода из Лачина, но нужно думать о судьбе тысяч наших людей. К сожалению, здесь действует такая предательская сеть, что азербайджанцы знают даже, когда я выхожу из своего кабинета и прибываю в парламент».

Хотелось бы отметить в этой связи, что азербайджанская сторона была в полной мере осведомлена обо всем, что происходило на оккупированных территориях, еще до начала 44-дневной войны. В Баку также известно об «охоте на шпионов», а также о серии арестов «агентов, сотрудничающих с азербайджанскими спецслужбами», начавшихся в Армении уже после войны.

Что же касается личности Араика Арутюняна, то для слежки за этим карикатурным персонажем Азербайджану не нужна разветвленная шпионская сеть - это можно сделать из окна любого дома в Шуше с помощью обычного бинокля.