МВД о тяжелой аварии в Гёйгёле

Министерство внутренних дел распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Гёйгёльском районе Азербайджана, в котором погибли шесть человек.

Согласно сообщению, 1 июля около 23:00 на территории села Молладжалилли Гёйгёльского района автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый жителем Самухского района Орханом Гумбатовым, столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился житель Баку Н.Байрамов.

В результате О.Гумбатов и четверо пассажиров скончались на месте ДТП, один пассажир - в больнице. Соответствующие структуры ведут расследование.