Ливию охватили протесты: демонстранты подожгли парламент

Люди вышли на улицы на фоне отсутствия прогресса по переговорам о выборах между властями на западе и востоке Ливии.

Демонстранты взяли штурмом парламент в восточной части Ливии - городе Тобрук. Они подожгли несколько помещений, передает Associated Press. Восточная часть Ливии не подчиняется Правительству национального согласия (Триполи).

Как сообщает Аль-Арабия, десятки людей проникли в здание парламента, сожгли пачки официальных документов, после чего в огне оказались несколько кабинетов, а также залы для приемов. Кроме того, атакующие разрушили часть фасада и ворот. Недовольные ухудшением жизни люди требуют смены действующей власти и проведения президентских и парламентских выборов.

В Тобруке тысячи людей пришли маршем к парламенту и призвали распустить действующие политические силы и провести выборы.

Демонстрации также проходят в нескольких других крупных городах Ливии, включая Триполи и Бенгази. Глава Правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба выразил солидарность с протестующими. По его мнению, все, включая правительство, должны уйти в отставку, в стране необходимо провести выборы.