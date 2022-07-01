Прогноз от JPMorgan Chase: нефть может достичь $380

Цена барреля нефти может достичь $380, если Россия сократит объемы добычи в ответ на санкции США и Евросоюза, пишет Bloomberg, ссылаясь на аналитиков JPMorgan Chase.

Сейчас баррель нефти Brent стоит $119. В уведомлении клиентам эксперты указали, что Москва может уменьшить добычу на 5 млн баррелей в сутки. При этом российская экономика значительно не пострадает, в отличие от остального мира, считают в JPMorgan Chase.

Если Россия сократит добычу не на 5 млн, а на 3 млн баррелей в сутки, нефть подорожает до $190.

По мнению аналитиков, сокращением экспорта российские власти могут отреагировать на возможное ограничение цен на нефть. «Есть вероятность, что правительство России ответит сокращением добычи, чтобы причинить боль Западу», - говорится в рассылке.

Установление предельной цены на российскую нефть обсуждалось на саммите G7, который проходил на этой неделе в Германии. Bloomberg сообщало, что участники планируют ввести потолок цен на страхование и перевозку нефти. Источник Reuters рассказал, что «Группа семи» находится «на верном пути к соглашению» по этому вопросу.