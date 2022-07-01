Глава Генштаба России приехал в Украину

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск, которые участвуют в так называемой «специальной военной операции» в Украине, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

«Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских войск на различных направлениях», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Где именно был Герасимов, Минобороны России не уточняет.