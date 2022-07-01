Товарищ Казарян поссорился с гражданином, оскорбившим Путина, и был арестован с миру по нитке - голому рубашка
Ерджаник Казарян, первый секретарь Коммунистической партии Армении, был задержан на прошлой неделе полицией за ссору с гражданином, поднявшим перед посольством России в Ереване плакат с оскорблением в адрес президента РФ.
Об этом инциденте стало известно из официального заявления, сделанного КПРФ.
В нем, в частности, говорится о драке между Ерджаником Казаряном и гражданином Армении, который длительное время в одиночку пикетировал перед посольством России.
Причиной «несдержанности» первого секретаря ЦК стал лозунг в руках пикетчика с оскорблением в адрес Владимира Путина и обвинением России в предательстве национальных интересов Армении.
«Примечательно, что этот гражданин выходил к посольству с плакатом каждый день, как на работу, - отмечается в заявлении. - В руке у него был плакат с текстом на русском, армянском и английском языках – «Я русский, а Путин – убийца». При этом никаких аргументов он не приводил, а регулярность и последовательность его действий объясняется одним – финансированием со стороны западных центров, находящихся на территории Армении. Однако мужчина не ограничился провокационным содержанием плаката, он также попытался ввести армянскую общественность в заблуждение, заявляя, что в карабахском вопросе виноваты русские. После нескольких предупреждений со стороны лидера Компартии Армении о том, что его действия, основанные на лжи и фальсификации, не совпадают с мнением подавляющего большинства населения Армении, этот человек спровоцировал скандал. Завязалась потасовка, в результате которой товарищ Казарян порвал вышеупомянутый плакат, после чего, на основании показаний провокатора, был задержан. В полицейском отделении лидер армянских коммунистов дал развернутые объяснения и по истечении срока был отпущен».