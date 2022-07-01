Ерджаник Казарян, первый секретарь Коммунистической партии Армении, был задержан на прошлой неделе полицией за ссору с гражданином, поднявшим перед посольством России в Ереване плакат с оскорблением в адрес президента РФ.

Об этом инциденте стало известно из официального заявления, сделанного КПРФ.

В нем, в частности, говорится о драке между Ерджаником Казаряном и гражданином Армении, который длительное время в одиночку пикетировал перед посольством России.

Причиной «несдержанности» первого секретаря ЦК стал лозунг в руках пикетчика с оскорблением в адрес Владимира Путина и обвинением России в предательстве национальных интересов Армении.