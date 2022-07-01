Ульвия Худиева, собкор 11:42

Попасть в горные загатальские села Алескер, Газ, Гаргай, Сабунчу, Чимчимак и ряд других, расположенных вдоль берегов реки Гарачай, можно только через саму реку. Как известно, проливные дожди, выпавшие за последние несколько недель, привели к повышению уровня воды в реках и наводнениям. В результате попасть в изначально изолированные от внешнего мира деревни стало еще труднее. Жители говорят, что регулярно платят водителям машин по 15-20 манатов, чтобы пересечь реку и добраться в районный центр или до других сел. Но в последние дни уровень воды в Гарачай поднялся настолько, что обычный микроавтобус с пассажирами пересечь ее не рискует, на помощь зовут водителей тракторов и КАМАЗов.

Таким образом, людям приходится жертвовать элементарными условиями быта и даже жизнью, потому что в деревнях нет ни врачей, ни магазинов с предметами первой необходимости. Проблема, конечно же, не новая, она существует много лет. Решить ее можно, построив мост через Гарачай. Но поскольку русло реки здесь довольно широкое, длина моста должна составлять несколько сотен метров, а это уже серьезный проект, на который должна уйти уйма средств. «Обычно мы страдаем от распутицы весной и осенью, - рассказал нам один из сельчан. - В этом году ситуация ухудшилась, дожди не прекращаются с весны, уровень воды в реке все время повышается, пересечь ее не могут даже УАЗы. В прошлый раз затопило салон автобуса (речь идет об автобусе, который местные умельцы собрали на базе грузовика «Урал»). Один из наших жителей уже несколько дней мучается зубной болью, но стоматолог работает в райцентре, а добраться туда невозможно!..». Жизнь сельчан становится сносной только зимой, когда Гарачай замерзает. А пока они ежедневно подвергают свою жизнь опасности и просят власти решить эту проблему, иначе села окончательно опустеют.