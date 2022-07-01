Суровая жизнь в горных селах Загаталы: местные жители не могут попасть даже к стоматологу дураки и дороги
Попасть в горные загатальские села Алескер, Газ, Гаргай, Сабунчу, Чимчимак и ряд других, расположенных вдоль берегов реки Гарачай, можно только через саму реку.
Как известно, проливные дожди, выпавшие за последние несколько недель, привели к повышению уровня воды в реках и наводнениям. В результате попасть в изначально изолированные от внешнего мира деревни стало еще труднее. Жители говорят, что регулярно платят водителям машин по 15-20 манатов, чтобы пересечь реку и добраться в районный центр или до других сел. Но в последние дни уровень воды в Гарачай поднялся настолько, что обычный микроавтобус с пассажирами пересечь ее не рискует, на помощь зовут водителей тракторов и КАМАЗов.
Таким образом, людям приходится жертвовать элементарными условиями быта и даже жизнью, потому что в деревнях нет ни врачей, ни магазинов с предметами первой необходимости.
Проблема, конечно же, не новая, она существует много лет. Решить ее можно, построив мост через Гарачай. Но поскольку русло реки здесь довольно широкое, длина моста должна составлять несколько сотен метров, а это уже серьезный проект, на который должна уйти уйма средств.
«Обычно мы страдаем от распутицы весной и осенью, - рассказал нам один из сельчан. - В этом году ситуация ухудшилась, дожди не прекращаются с весны, уровень воды в реке все время повышается, пересечь ее не могут даже УАЗы. В прошлый раз затопило салон автобуса (речь идет об автобусе, который местные умельцы собрали на базе грузовика «Урал»). Один из наших жителей уже несколько дней мучается зубной болью, но стоматолог работает в райцентре, а добраться туда невозможно!..».
Жизнь сельчан становится сносной только зимой, когда Гарачай замерзает. А пока они ежедневно подвергают свою жизнь опасности и просят власти решить эту проблему, иначе села окончательно опустеют.
Фикрет Демиров, представитель муниципалитета Даглы, в который входит село Гаргай, рассказал haqqin.az, что все деревни расположены в горных районах по берегам рек, а отсутствие мостов фактически отрезает сельчан от «большой земли».
«Через Гарачай есть дорога. Исполнительная власть регулярно ее ремонтирует, но как только идут дожди или поднимается уровень воды в реке, она сразу же приходит в негодность. А другого пути нет», - рассказывает Демиров.
В села подведено электричество. В некоторых районах работает мобильная связь, функционирует школа… В то же время здесь нет ни кабинета врача, ни аптеки, ни магазинов. Сельские жители зарабатывают на жизнь, занимаясь сельским хозяйством и выращивая животных на жизненно важных полях.
Но когда реки разливаются, перекрывается не только единственная дорога, связывающая их с цивилизацией, затапливаются дома и поля. Представитель муниципалитета рассказал, что при разливе рек блокируются не только уже перечисленные пять сел, но и все населенные пункты, расположенные вдоль рек.
Загатальская районная Исполнительная власть заявила, что построить хорошую дорогу к этим селам в данный момент не представляется возможным. Нам также рассказали, что несколько раз в год сюда присылают крупную технику и расчищают единственную дорогу от камней и коряг, чтобы по ней могли проехать хотя бы грузовики и внедорожники.