Институт изучения войны: экономику России начали готовить к длительной войне в Украине

Власти России готовят экономику страны к поддержке армии в условиях "спецоперации". Об этом говорится в сводке Американского института изучения войны (ISW).

В сводке отмечается, что Кремль, вероятно, готовясь к продолжительной войне в Украине, создает условия поддержки своей армии российской экономикой. Так, Госдума РФ внесла поправку в федеральные законы о поддержке вооруженных сил РФ, предусматривающую введение "особых мер в экономической сфере", обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские "специальные и антитеррористические операции".

Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на обеспечение специальных военных операций и позволит Кремлю изменять контракты работников и условия труда.

Кроме того, российские власти, по всей видимости, планируют интегрировать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) непосредственно в российскую энергосистему, что противоречит предыдущим заявлениям России о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине. Авторы сводки предполагают, что российские силы сейчас стремятся получить доступ к линиям электропередачи, чтобы обеспечить прямой поток украинской энергии в Россию.