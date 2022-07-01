Закир Гасанов собрал командование азербайджанской армии
В Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, подключились к совещанию посредством видеосвязи.
В ходе совещания министр обороны Азербайджана дал соответствующие поручения быть готовыми в любой момент предотвратить возможные провокации реваншистских сил.
На совещании была широко проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих, а также повышению бдительности личного состава.
Министр обороны положительно оценил деятельность недавно созданных воинских частей (коммандос), дал соответствующие указания уделять особое внимание их боевой подготовке.