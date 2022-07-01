Польский генерал назвал следующую после Украины цель России

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей назвал следующую после Украины цель России. Он выразил опасения, что ею станет установление сухопутного сообщения с Калининградом через Сувалкский выступ - 100-километровый участок польской земли в районе города Сувалки, расположенного между Беларусью и Калининградской областью, сообщает польская газета "Дзенник Польски".

Экс-глава Бюро нацбезопасности Польши напомнил, что в настоящий момент, когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград является особо важной стратегической базой для России, и в то же время изолированной. "Я не вижу сегодня четкого решения, кто победит – Россия или Украина, - говорит Козей. - Я говорю о победе в военном смысле. На политическом и стратегическом уровне Россия проигрывает эту войну. Поэтому, пока продолжается война в Украине, я думаю, Польше вторжение не грозит".

По мнению Козея, Москва не станет заниматься вопросом "сувалкского коридора", пока идет война в Украине, а наиболее вероятным сценарием военный эксперт назвал замороженный конфликт, когда двум сторонам потребуется передышка.

Козей добавил, что в настоящее время происходит вторая холодная война, поэтому НАТО идет по пути эволюции, разрабатывает постоянные оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств.

"До сих пор структура сил НАТО была ориентирована на реагирование на кризисы, - оценивает Козей новую стратегию Североатлантического альянса. - Сейчас ее конвертируют в концепцию защиты от российской угрозы".