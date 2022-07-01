Икрам Нур, автор haqqin.az 12:58

В Иране арестован генерал Али Насири, который с 2017 года занимал должность руководителя службы защиты информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Не успела завершиться скандал с отстранением от должности главы разведки КСИР Хоссейна Таеба, как последовал новый поворот: в минувшую субботу Верховный лидер отстранил от должности руководителя подразделения Корпуса, отвечающего за безопасность как его самого, так и его семьи.

А затем и вовсе пришла сенсационная новость о том, что по подозрению в шпионаже в пользу Израиля арестован генерал Али Насири. Того самого, который в разведке КСИР курировал департамент «1500», отвечавшей за безопасность и контрразведку, то есть – был главным борцом с израильским шпионажем. Вполне правдоподобной выглядела бы версия о том, что его арест был связан с многочисленными провалами контрразведки. Если бы не одно «но» - взяли Насири после того, как начали давать показания около десятка сотрудников Министерства обороны Ирана, два месяца назад арестованные по подозрению в передаче Израилю секретной военной информации, в том числе чертежей иранских ракет. Они, по всей видимости, и дали следствию те «ниточки», которые позволили и выйти на Насири как агента израильтян, или, что лично для меня выглядит правдоподобнее, как человека, который прикрывал их деятельность, направляя усилия контрразведки совершенно в другую сторону. Хоссейн Таеб был автором концепции о том, что главная проблема контрразведки заключается в активной работе в Иране организации «Моджахеды-е Халк» (MEK, Организация моджахедов иранского народа), которые и являются основным поставщиком агентуры для израильтян. Следовательно, разгромив ячейки «Моджахеды-е Халк» можно ликвидировать агентурную сеть Израиля. Али Насири полностью разделял взгляды своего шефа и клепал дела об «израильском шпионаже» в оппозиционных кругах Ирана с необычайным энтузиазмом. А на попытки Министерства информации и разведки (VEVAC) и спецслужбы «Аль-Кудс» обратить его внимание на то, что он как-то слишком увлечен политическим направлением и откровенно перегибает палку – лишь пренебрежительно отмахивался. Израильская «Доктрина Осьминога» Излишняя политизированность разведки КСИР, а также ее зацикленность на идее, что израильская агентура сосредоточена только в оппозиционных кругах, позволила Израилю, по инициативе Нафтали Беннета, разработать новую стратегию в противостоянии иранским спецслужбам.

«Нет смысла бороться со щупальцами Ирана в регионе, когда можно сосредоточить силы на активизации разведывательных и диверсионных действиях по головеосьминога, то есть – проводить их в самом Иране», - такова, если кратко, суть этой стратегии. Другая ее составляющая – это использование высоких технологий, а также дерзость в исполнении терактов. После ликвидации руководителя иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года - на Иран обрушилась просто волна загадочных техногенных катастроф, кибератак, массовых смертей среди ученых, работавших на оборону. Израильские агенты совершали убийства с помощью дистанционно управляемых роботов, стреляли из проезжающих автомобилей и мотоциклов, запускали ударные беспилотники на ракетные и ядерные объекты, взламывали сети предприятий. Дело дошло до того, что они начали похищать сотрудников иранских спецслужб, после чего допрашивали их и ликвидировали. Во всяком случае, достоверно известно о двух таких случаях. Атаки становятся все болезненнее и масштабнее. В минувший понедельник, в частности, кибератакам подверглись сразу три сталелитейных завода, в частности – крупнейший в Иране Khuzestan Steel, вынужденный из-за этого остановить свою производственную линию. Причем, все три из них работали на нужды КСИР.

Все протоколы безопасности перестали работать. Все секретные инструкции в один момент оказались устаревшими. А разведка КСИР делала вид, что ничего особенного не происходит, сосредоточившись на похищениях и возврате в Иран невозвращенцев. Пошли разговоры о том, что руководство разведки нужно менять, но Хоссейн Таеб, упирая на свою близость к Али Хаменеи, в ответ заявлял, что ему нужен еще один год, чтобы исправить существующие недостатки. Момент истины по-ирански Пока разматывался клубок вокруг странных техногенных катастроф и ликвидации ираских ученых и офицеров КСИР, Таеб и Насири еще могли как-то оправдываться, пусть и с переменным успехом. Но после оглушительного провала 18 июня, когда представители израильских спецслужб заявили о том, что совместно с турецкой MIT раскрыли заговор с целю ликвидации граждан еврейского государства на территории Турции – никакие оправдания уже не помогли.

Правда, Тегеран попытался сохранить лицо. Саид Хатибзаде, представитель министерства иностранных дел Ирана, заявил, в частности, что утверждения Израиля о том, что Тегеран планировал напасть на израильтян в Турции, являются «смехотворными» и «спланированной провокацией, направленным на то, чтобы испортить отношения двух мусульманских стран». Но тут в игру вступили турки, предоставившие убедительные доказательства того, что массовые атаки на израильских граждан разведка действительно готовила. И не только показания пяти задержанных граждан Ирана и трех их турецких агентов, но и оружие, документы и цифровые материалы, изобличающие разведку КСИР в подготовке этих атак. В Турцию срочно вылетел глава иранского МИД ХосейнАмир-Абдоллахиян. Турки выдвинули свою цену прекращения скандала – снять возражения Ирана против специальной операции Анкары в Сирии. Делать нечего, пришлось соглашаться. Пощечина Тегерану получилась оглушительная. Теперь Таеба никто слушать не стал, и он буквально за несколько часов был оправлен в отставку. И если он рассчитывал на пост советника Верховного лидера, что было бы вполне естественным для его статуса – то в итоге его «задвинули» на пост советника командующего КСИР, должность насколько почетную, настолько же и декоративную. А его ближайшее окружение – кого под арест, кого на допрос. «Доктрина Осьминога» сработала эффективнее, чем ожидали те, кто ее разрабатывал и воплощал в жизнь – в ходе ее реализации израильская разведка не только полностью скомпрометировала своих иранских «коллег» в глазах истеблишмента Ирана, но и посеяла хаос, разброд и шатание в рядах спецслужб Ирана. Когда «обновиться кровь» в разведке КСИР? В разведывательном сообществе Ирана сейчас разгорается внутривидовая борьба, осложняющаяся тем, что никто никому не верит, все всех подозревают, поскольку многие дела еще не окончены, а аресты продолжаются.