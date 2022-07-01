МВД Украины предупредило о возможных «провокациях» со стороны Беларуси
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил о наличии информации о возможных «провокациях» со стороны Беларуси.
«Мы имеем информацию о возможных провокациях, окончательное вовлечение Беларуси в российско-украинскую войну, говорится о возможности направления соответствующих ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.). И именно поэтому нашими правоохранителями внедрен усиленный режим несения службы на блокпостах", - цитирует РБК-Украина Енина.