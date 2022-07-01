Участники Бакинской конференции Движения неприсоединения в Шуше

Начался визит участников Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения на тему "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Делегация уже ознакомилась с Физулинским международным аэропортом, осмотрела руины города Физули.

После Физули гости отправились в Шушу. Здесь члены делегации ознакомятся с историческими достопримечательностями города Шуша, а также проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.