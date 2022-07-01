Россия установила контроль над нефтегазовой компанией. Она частично принадлежит иностранцам

В настоящий момент Sakhalin Energy Investment Co. почти на 50% контролируется британским энергетическим гигантом Shell и японскими компаниями Mitsui и Mitsubishi, отмечает агентство.

Указ президента РФ Владимира Путина, появившийся поздно вечером в четверг, предписывает оператору проекта «Сахалин-2», компании Sakhalin Energy Investment Co., передать свое имущество в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому юридическому лицу. Это юридическое лицо станет новым оператором проекта «Сахалин-2». Об этом пишет Associated Press.

В указе президента РФ в качестве причины передачи одного из крупнейших в мире экспортно-ориентированных нефтегазовых проектов новому собственнику названы «угрозы национальным интересам России и ее экономической безопасности». До этого момента российский «Газпром» владел контрольным пакетом акций «Сахалина-2», первого в стране морского газового проекта, на долю которого приходится около 4% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Япония, Южная Корея и Китай являются основными покупателями нефти и СПГ, экспортируемых в рамках проекта.

Указ президента РФ дает иностранным фирмам месяц, чтобы решить, хотят ли они сохранить те же доли в новой компании.

Shell владела 27,5% акций проекта. После начала российских военных действий в Украине Shell объявила о своем решении отказаться от всех своих российских инвестиций, которые, согласно сообщениям компании, составили не менее 5 миллиардов долларов. 1 июля Shell заявила, что изучает указ.

Сейдзи Кихара, заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии, заявил, что правительству известно об указе, и оно анализирует его последствия. Японской Mitsui принадлежит 12,5% проекта, Mitsubishi - 10%. Кихара подчеркнул, что проект не должен быть прерван, потому что он «имеет отношение к энергетической безопасности Японии», добавив, что «все, что наносит ущерб нашим правам на ресурсы, неприемлемо».

«Сахалин-2» включает в себя три морские платформы, береговой перерабатывающий комплекс, 300 км морских трубопроводов, 1600 км береговых трубопроводов, терминал отгрузки нефти и завод по производству СПГ.