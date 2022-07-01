В Государственную службу пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что житель села Хачмаз Огузского района Адиль Халилов занимается незаконной продажей нефтепродуктов под высоковольтными воздушными линиями электропередач и вблизи газовой линии.

В пресс-службе МЧС отметили, что информация нашла свое подтверждение, при осмотре территории специалисты госслужбы установили, что на объекте осуществлялась незаконная продажа горюче-смазочных материалов, имелись многочисленные серьезные нарушения в области пожарной безопасности.

С учетом изложенного, в связи с многочисленными нарушениями правил в области пожарной безопасности, создающими прямую угрозу жизни и здоровью людей, эксплуатация указанного объекта госслужбой приостановлена, в настоящее время по факту проводится расследование.