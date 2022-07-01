Минобороны России рассказало о «значительных потерях» Украины
Украинская армия несет «значительные потери на всех направлениях», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В частности, три батальона 10-й штурмовой и 72-й механизированной бригад в районах Верхнекаменки и Золотаревки в Донбассе за сутки потеряли более половины личного состава. В районе Артемовска российские ВКС уничтожили до 120 военных и 15 единиц техники. В «ДНР» и Николаевской области уничтожено пять пунктов управления Вооруженных сил Украины, в Запорожской области - три склада с боеприпасами.