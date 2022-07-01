Spiegel: санкционная война Запада и России перешла в позиционную без явного победителя

Экономический конфликт Запада и России превратился в позиционную войну, в которой пока нет явного победителя. Об этом пишет Spiegel в материале, посвященном истории санкционного вопроса.

Страны G7 хвалят свои беспрецедентные санкции, в то время как в Москве предсказывают, что рост цен на энергоносители приведет к нищете в большей части Европы. Явного победителя в борьбе пока нет, отмечает издание. Россия не может долго выдержать технологическую оторванность от Запада, но в то же время Москва бьется гораздо лучше, чем предполагалось, потому что санкции Европы и США не были достаточно последовательными, подчеркивается в статье.

"Кремлю удалось умело отразить часть атак. Например, на запрет на поставку европейских и американских технологических товаров Путин легализовал так называемый параллельный импорт компьютеров, смартфонов или автозапчастей из третьих стран. Кремль извлек выгоду из роста мировых цен на нефть, газ и уголь, которые Запад еще и подпитывал своими угрозами бойкота", - пишет немецкое издание.

В материале также говорится, что Западу пришлось развертывать санкционные пакеты в небывало короткие сроки. Это удалось только потому, что к такому повороту сюжета готовились заранее под руководством Бьерна Зейберта - координатора санкционной работы в структуре ЕС.