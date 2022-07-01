Эльнур Мамедов, отдел экономики 15:28

Война, которую Россия объявила доллару и евро, давно уже носит затяжной характер. Однако в ходе саммита стран БРИКС в Пекине президент РФ Владимир Путин придал ей дополнительный импульс, заявив о планах по созданию на основе корзины валют стран БРИКС новой международной резервной валюты. По словам президента России, данный вопрос находится в «стадии проработки».

По мнению аналитиков, планы создания новой международной резервной валюты являются очередным вызовом западному сообществу. БРИКС – огромная геополитическая структура, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. И если ей удастся запустить в оборот совокупную валюту, то она сможет конкурировать на равных, а то и доминировать над долларом и евро. В то же время на вопрос об истинной конкурентной силе доллара однозначного ответа нет до сих пор. Отсюда и некая размытость ситуации, связанная с планами по созданию новой мировой валюты. Вряд ли при создании единой резервной валюты страны БРИКС будут опираться на одну из существующих денежных единиц (юани, рупии, рубли, крузейро или рэнды), поскольку это чревато серьезными экономическими последствиями. Возможно, речь идет о коллективной расчетной единице или некоей корзине валют, которая вначале будет использоваться для расчетов между странами БРИКС, а уже потом распространяться на взаиморасчеты с другими странами. Если, конечно, новая «деньга» БРИКС будет отвечать требованиям к резервной валюте как с точки зрения ликвидности, так и надежности в расчетах. И вот тут возникают серьезные сомнения.

Даже российские эксперты, давно уже объявившие доллар «врагом №1», считают, что политические и экономические связи между странами БРИКС, а также их законодательные базы по-прежнему слабы и негармонизированы. Причем настолько, что о такой степени интеграции, которую мы наблюдаем в ЕС, страны БРИКС даже мечтать не могут. Не говоря уже о том, что для создания единой валюты необходимо согласие всех участников. Китай, являющийся второй по темпам развития экономикой в мире, естественно, будет рад предложить в качестве единой расчетной и резервной валюты свой юань. Другой вопрос, что это даст остальным странам БРИКС и, в первую очередь, Индии? Также не стоит ожидать создания разных квазивалют. Учитывая, что эксперимент МВФ с так называемыми SDR (Special Drawing Rights) развития так и не получил. Кроме того, для создания такой валюты нужен эмитент, подобный Федеральной резервной системе США или европейскому Центробанку. А единый центральный банк в политически разношерстном и экономически разобщенном БРИКС возможен, скорее всего, только теоретически. Наверное, поэтому никто, кроме России, этот вопрос на саммите не ставил. Да и зачем БРИКС новая валюта, если эти государства до сих пор не могут толком наладить торговлю друг с другом? У любой из стран, входящих в эту организацию, объемы в торговле с ЕС и США в разы больше, чем друг с другом. Поэтому существующая система расчетов через доллар устраивает в БРИКС всех, кроме России, чьи корреспондентские счета в Центробанке и в ряде других крупных банков заморожены. Провозгласить новую валюту легко, но для того, чтобы она эффективно работала, необходима налаженная взаимная торговля между всеми странами, входящими в БРИКС. Между Россией и Китаем, скажем, торговля имеет место, но ее нет между Китаем и Индией. Индия, скорее всего, согласится перейти на единую валюту с Россией, но только без китайцев. А ЮАР больше интересует торговля с Великобританией и США, чем с Индией и Бразилией…