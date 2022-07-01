Haqqin.az в Совете правления Объединения спортивных журналистов Азербайджана

Сегодня состоялось заседание членов-учредителей и Совета правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана.

Было отмечено, что 2-летнюю деятельность Федерации можно признать удовлетворительной: несмотря на пандемию, удалось воплотить в жизнь ряд задумок.

Затем в результате голосования было принято решение изменить название организации. Отныне она будет называться Общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана.

Количество членов Совета правления было увеличено с 9 до 11-ти. В Совет был избран и глава спортивного отдела haqqin.az Эльмир Алиев. Также высокое доверие было оказано Шамсаддину Аббасову (CBC Sport), Азеру Гулиеву (ARB24 TV), Кенану Хакимову (ITV), Вугару Назарову (Idman TV), Айян Наджаф (глава пресс-службы Государственного нефтяного фонда Азербайджана) и Улькер Аббасовой (пресс-секретарь Федерации дзюдо Азербайджана).