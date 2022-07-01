Как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Государственного таможенного комитета, были задержаны трое граждан Азербайджана, прибывшие рейсом Стамбул - Баку. При личном досмотре у одного из граждан в носках было обнаружено 10 штук «Гемту 1000 мг/10 мл», а в корсете - «Иронту 100 мг/5 мл», «Гемту 1000 мг/10 мл», «Доцету 80 мг/4 мл». В общей сложности было изъято 85 единиц лекарственных препаратов.

У двух других задержанных изъяли 130 единиц «Гемту 1000 мг/10 мл», «Иронту 100 мг/5 мл» и «Доцету 80 мг/4 мл».

Всего задержанные пытались нелегально ввезти в Азербайджан 215 единиц лекарственных препаратов.