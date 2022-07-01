Вилаят Эйвазов: более 100 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей

На сегодняшний день при исполнении служебных обязанностей погибли 114 сотрудников полиции и военнослужащих Внутренних войск, 2792 получили ранения, сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, выступая на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции Азербайджана.

По словам министра, за последние 19 лет нейтрализовано более 23 тысяч преступных групп и банд. Изъято около 18 тысяч единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия, количество совершенных с его применением противоправных действий значительно сократилось. Обеспечено раскрытие в среднем 84 процентов преступлений, задержаны более 62 тысяч объявленных в розыск, изъято из незаконного оборота около 17 тонн наркотических средств.

Глава МВД также отметил, что полиция и Внутренние войска с профессионализмом продолжают свою службу на освобожденных территориях Азербайджана.