Тысячи грузин протестуют против ЛГБТ-фестиваля
Активисты и члены радикальной грузинской общественной организации «Альт-инфо» проводят в Тбилиси массовую акцию у главного офиса правящей партии «Грузинская мечта», они протестуют против проходящей с разрешения властей недели членов ЛГБТ-сообщества.
Интерфакс передает, участники акции сожгли флаг ЛГБТ-сообщества, заявив журналистам, что Запад требует от Грузии признания ЛГБТ-сообщества и «власти покорно выполняют это требование».
Один из участников – мужчина средних лет сделал гомофобное высказывание, заявив, что «не хочет больше жить в такой грешной стране», после чего облил себя бензином и поджег. Затем он залез в фонтан возле парламента и дожидался прибытия скорой помощи. В настоящее время его увезли врачи, пишет информпортал «Новости Грузия».
На площади находится около пяти тысяч человек, мобилизовано много полицейских. Автомобильное движение на площади перед парламентом Грузии перекрыто.
Несмотря на то, что все мероприятия «Недели прайда» - кинопоказы, лекции, дискуссии, музыкальные вечера, проходят в частных, закрытых помещениях, платформа «Альт-инфо» всю неделю грозилась сорвать эти мероприятия.
Организация «Альт-инфо» была создана более года назад. Она пропагандирует антизападные взгляды и требует от властей объявления нейтралитета Грузии. «Альт-инфо» выступает как против действующих властей Грузии, так и против всей грузинской оппозиции, которая заявляет, что эта организация финансируется из России.