Тысячи грузин протестуют против ЛГБТ-фестиваля

Активисты и члены радикальной грузинской общественной организации «Альт-инфо» проводят в Тбилиси массовую акцию у главного офиса правящей партии «Грузинская мечта», они протестуют против проходящей с разрешения властей недели членов ЛГБТ-сообщества.

Интерфакс передает, участники акции сожгли флаг ЛГБТ-сообщества, заявив журналистам, что Запад требует от Грузии признания ЛГБТ-сообщества и «власти покорно выполняют это требование».

Один из участников – мужчина средних лет сделал гомофобное высказывание, заявив, что «не хочет больше жить в такой грешной стране», после чего облил себя бензином и поджег. Затем он залез в фонтан возле парламента и дожидался прибытия скорой помощи. В настоящее время его увезли врачи, пишет информпортал «Новости Грузия».

На площади находится около пяти тысяч человек, мобилизовано много полицейских. Автомобильное движение на площади перед парламентом Грузии перекрыто.