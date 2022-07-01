Офис Зеленского о «нападении» Беларуси на Украину
Информация о наступлении из Беларуси распространяется специально, чтобы подогреть панические настроения среди украинцев, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется нападение... Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина - Беларусь готово к этому», - сказал Подоляк, пообещав, что граждан предупредят, если с этой стороны возникнет реальная опасность.