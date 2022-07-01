9 июля стартует международное соревнование по велосипедному спорту «Родная Шуша», организованное Министерством молодежи и спорта, Федерацией велосипедного спорта Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

В Федерации велосипедного спорта сообщили, что соревнования пройдут в рамках Года города Шуша и продлятся два дня.

Согласно утвержденному Кабинетом Министров плану, турнир, в котором примут участие велосипедисты из порядка 10 стран, состоит из двух этапов. Первый этап пройдет 9 июля недалеко от парка «Нерекенд» в Пираллахинском районе Баку. На данном этапе спортсмены будут соревноваться в индивидуальной гонке на дистанции 21 км.

Второй этап, 10 июля, стартует от аэропорта Физули и завершится перед отелем «Карабах» в Шуше. В последний день спортсмены попытают свои силы в групповой гонке на дистанции 71 км.