МИД Латвии ответил Захаровой о борще словами Путина

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в ответ на критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил выражением, которое в феврале президент России Владимир Путин адресовал украинскому руководству. Свое сообщение латвийский политик опубликовал в Twitter, передает РБК.

ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия не сам борщ, а процесс его приготовления. Решение приняли 1 июля на внеочередной сессии межправительственного комитета организации. «Украина обратилась к государствам-членам комитета с просьбой ускорить рассмотрение заявления о включении борща в Список неотложной охраны ввиду крайней необходимости... Сегодня комитет утвердил этот список», - говорилось в заявлении организации.

Захарова в ответ на решение организации заявила, что борщ изначально упоминался в исторических документах как русское блюдо.

Накануне министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко после решения ЮНЕСКО написал в Telegram, что Украина готова делиться борщом и его рецептами со всеми «цивилизованными» странами.

Президент РФ Владимир Путин произнес фразу «нравится, не нравится - терпи, моя красавица» в начале февраля 2022 года, отвечая на слова украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений, и призвал исполнять эти договоренности.