Азербайджан обыграл Германию в футбол. В пляжный

Сегодня наша команда играла с Германией и победила со счетом 6:5. В составе сборной Азербайджана забивали Амид Назаров, голкипер Эльчин Гасымов, Эльшад Манафов, Орхан Мамедов и дважды Гусейн Ахундов.

Вчера Азербайджан уступил Италии – 3:7. Эти три сборные, а также Испания и Германия выступают в группе «B».

На данный момент Испания, Италия и Азербайджан имеют по 3 очка, но у испанцев и итальянцев по одной проведенной игре. У Германии и Украины очков нет. При этом немцы провели уже два матча, а украинцы еще не вступили в борьбу.

Завтра сборная Азербайджана сыграет с Испанией. А с Украиной наша команда встретится в сентябре в итальянском Альгеро. Там 8-9 сентября состоится вторая часть группового этапа. По итогам затяжной предварительной стадии две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал Суперфинала, который также пройдет в Италии.

В другой группе выступают Португалия, Швейцария, Франция, Польша и Эстония.