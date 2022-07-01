Умер создатель Чебурашки - мультипликатор Леонид Шварцман
Мультипликатор Леонид Шварцман скончался, сообщил РБК шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. «Он болел последнее время, умер сегодня в больнице», - сказал он.
Актер Василий Ливанов сообщил РБК, что благодаря Шварцману «появились такие прекрасные мультфильмы, на которых выросло не одно поколение детей».
Шварцман работал на студии в 1948-2001 годах, он участвовал в разработке образа Чебурашки, был художником-постановщиком «Аленького цветочка» (1952), «Золотой антилопы» (1954), «Снежной королевы» (1957), «Дяди Степы» (1964), «Котенка по имени Гав» (1976-1980), «38 попугаев» (1976-1992) и десятков других советских мультфильмов.
Мультипликатору был 101 год.