Кадыров сообщил об окружении Лисичанска. Украинцы опровергают

Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в телеграм-канале сообщил об окружении украинского города Лисичанск (Луганская область) силами чеченских подразделений и войск «ЛНР».

Русская служба BBC пишет, что позже некоторые СМИ и телеграм-каналы опубликовали видео, на котором якобы бойцы «ЛНР» устанавливают красное знамя на одном из мемориалов в Лисичанске.

Однако украинские источники днем в субботу сообщают, что город по-прежнему находится под контролем ВСУ.

Лисичанск – последний крупный город в Луганской области, остающийся под контролем украинской армии. Накануне глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале писал о том, что российские военные «ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода».