Россияне ударили по Харькову «Смерчами» и «Ураганами»

Российские войска утром в субботу, 2 июля, нанесли ракетный удар по Харькову, а также обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, около четырех утра россияне ударили ракетами по Немышлянскому району города. «Кроме того, работали реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган». Если мы говорим об области, то были нанесены удары по Харьковскому району, по Чугуевскому району... Кроме того, по Лозовскому району были нанесены удары», - отметил он.

В дневной сводке Минобороны России сообщало об ударах по Харькову. В частности, говорилось, что «ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков». При этом убиты «до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники».

Идет ли речь о той атаке – неясно, отмечает Русская служба BBC. Но Харьковский тракторный завод расположен в Индустриальном районе Харькова, который находится рядом с Немышлянским.