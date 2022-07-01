Гражданам Польши рекомендуют не ездить в Беларусь

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Беларусь, а в случае необходимости такой поездки соблюдать осторожность. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы ведомства Павел Яблоньский, слова которого приводит в субботу Польское агентство печати.

"Мы рекомендуем соблюдать очень большую осторожность и избегать поездок в Беларусь", - сказал он.

"Позиция белорусских властей устойчиво враждебна по отношению к Украине и Польше", - отметил Яблоньский.

"Если кто-то хочет рисковать, находясь на территории страны, считающей Польшу врагом, то он должен понимать, что риск очень серьезен, потому что там враждебные намерения", - указал он.