Кремль ответил на заявления НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду на то, что у коллективного Запада «хоть частично» осталась политическая воля и разум, передает ТАСС.

Песков разъяснил позицию Москвы в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о заявлениях лидеров стран НАТО, которые говорили о военном пути решения ситуации в Украине. Так, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что «война может быть выиграна только на поле боя», поэтому руководители государств альянса должны оказывать поддержку Украине.

«Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада», - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что у России этот разум «полностью сохранен».

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что «война может быть выиграна только на поле боя», поэтому руководители государств альянса должны оказывать поддержку Украине.