Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:31

Рост глобальных цен на энергоресурсы начался задолго до войны в Украине. По утверждениям руководителей ОПЕК, а также энергетических ведомств Саудовской Аравии и России, к повышению цен на энергоносители привел недостаток инвестиций в нефтегазовой сфере, а также призывы крупнейших западных потребителей направлять инвестиции на «зеленую» энергетику. Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд неоднократно подчеркивал, что недостаток инвестиций в нефтегазовую отрасль ставит под угрозу глобальную энергетическую безопасность, а также называл «крайне недальновидной» пропагандистскую кампанию по снижению инвестиций в нефть и газ.

В этой связи важно отметить, что принятый в минувшем декабре правительством Саудовской Аравии бюджет королевства на 2022 год впервые с 2013 года был профицитным. Пополнению госказны, в частности, должны были способствовать снижение уровня государственных расходов и одновременно повышение мировых цен на нефть. Понятно, что саудиты не изменили своего решения после российского вторжения в Украину, и сегодня они не испытывают ни энергетического, ни финансового дискомфорта. Сразу после начала войны в Украине западные эксперты заявили, что вооруженный конфликт будет иметь для мировых энергетических рынков долгосрочные последствия. При этом они прогнозировали, что страны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – ред.) даже на фоне роста цен на традиционное топливо будут увеличивать инвестиции в альтернативные источники энергии, чтобы навсегда покончить с зависимостью российских энергоносителей. Предполагалось, что экспорт российской нефти снизится на один миллион баррелей в сутки, а образовавшийся на рынке дефицит нефти может привести к росту цен выше 130 долларов за баррель. Прогнозы оказались точными, но рынок, кроме дальнейшего роста цен на ископаемое топливо, ничего не получил. Вашингтон, который вместе с союзниками поставил цель лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа и остановить таким образом войну в Украине, добиться этого не может. Хотя спад экспорта российских углеводородов налицо, он компенсируется высокими ценами на углеводороды.

Лидеры стран G7 также заявили недавно о своей приверженности тактике поэтапного отказа от импорта российской нефти. Ведущие страны мира договорились совместно работать над обеспечением стабильного энергоснабжения, активизируя в то же время усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива. Но в итоге смогли договориться лишь о введении в будущем лимита цен на импортируемую российскую нефть. С одной стороны, отказ от российских углеводородов ускоряет переход Европы к «зеленой» энергетике, с другой - при тотальном игнорировании ископаемого топлива нынешний энергетический кризис лишь усугубляется. В отличие от «зеленой» энергетики, нефть и газ нужны Западу сегодня и по низким ценам. Однако сегодняшний расклад на глобальном рынке топлива складывается не в пользу коллективного Запада. До реальных результатов энергоперехода, планируемых только через несколько лет, надо еще дожить. Очевидно, чтобы быстро решить эту проблему, можно было в порядке исключения инвестировать в наиболее эффективные проекты в сфере традиционной энергетики. Однако Запад упорно не желает этого. Попытки ФРГ убедить страны G7 отказаться от обязательства сократить к концу года инвестиции в иностранные проекты по добыче ископаемого топлива были дезавуированы заявлением президента США Джо Байдена о том, что подобные инвестиции трудно назвать верным курсом. Окончательно все запутал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, который заявил: «Хотя в долгосрочной перспективе мы рассматриваем варианты развития чистой энергетики, мы также делаем все возможное, чтобы увеличить предложения на мировом рынке природного газа и нефти». Но если деньги будут выделять на чистую энергетику, то за счет чего на мировом рынке будут увеличены предложения нефти и газа?

Кстати, Джона Кирби полностью поддержал генсек ООН Антониу Гутерриш, раскритиковавший на фоне ситуации вокруг Украины рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы и призвавший активнее поддерживать переход к возобновляемой энергетике. Похоже, генсека ООН вообще не интересует возникшая на рынке ситуация, он зациклен только на том, что использование ископаемого топлива и миллиарды долларов, инвестируемые в уголь, нефть и газ, лишь способствуют углублению климатической катастрофы. В этой связи интересно узнать, сколько миллиардов долларов вкладывается ежегодно в вооружение и войны, и как они влияют не только на климатические, но и на техногенные катастрофы? На фоне разногласий между Байденом и владельцами ведущих нефтяных компаний США глава американской Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс высказал серьезные сомнения по принимаемым Западом мерам. Вудс считает, что усилия по сокращению выбросов парниковых газов за счет снижения добычи нефти и газа, предпринятые прежде, чем решен вопрос их замещения, приведут к дальнейшему росту цен на топливо. По его мнению, правительства стран мира не только не смогли решить ту часть уравнения, которая касается спроса, но и не дали набор альтернативных решений для надежного и доступного удовлетворения нужд потребителей. По словам Вудса, сначала нужно развить и усовершенствовать технологии альтернативной энергетики, иначе это вызовет резкий рост цен на энергоносители.