Названы победители 2-го розыгрыша лотереи «Бадамлы 75»

19:00

Накануне были определены победители второго розыгрыша первого тура поощрительной лотереи «Бадамлы 75», организованной ООО «Минеральные воды Бадамлы» по случаю ее 75-летия. 23 кода, т.е. 23 участника выиграли ценные призы из числа успешно зарегистрированных кодов в лотерее, которая проходила в прямом эфире на официальных страницах ООО в Facebook, Youtube и Instagram.

Так, во втором розыгрыше участники лотереи выиграли 7 iPhone 13, 7 Samsung Galaxy S21, 3 ноутбука HP, 3 наушника JBL и 3 электросамоката. Обладателями выигрышных кодов стали зарегистрированные участники из Баку, Тертерского района, города Нахчыван, Шахбузского, Ордубадского, Джульфинского, Бабекского районов Нахчыванской Автономной Республики. Обладатели выигрышных кодов в поощрительной лотерее, разыгранной для потребителей «Бадамлы», первого национального бренда воды Азербайджана, выразили глубокую признательность руководству компании за радость, которую они испытали.

С 30 июня 2022 года сотрудники компании начали вручать подарки обладателям выигрышных кодов в офисах «Бадамлы» в Баку и Нахчыване. Также в Нахчыване победители посетили завод и ознакомились с производственным процессом. И вы можете выиграть призы, покупая газированные и негазированные продукты «Бадамлы» в рамках стимулирующей лотереи, которая проходит с 1 мая по 25 декабря 2022 года.

Поощрительная лотерея «Бадамлы», которая проводится каждый месяц, состоит из двух этапов. На первом этапе разыгрываются различные ценные подарки, а на втором этапе - автомобиль. Для участия в лотерее на сайте 75il.badamli.az, а также на номер WhatsApp (055) 575-1947 регистрируется 9-значный код, находящийся под крышками воды «Бадамлы» или за купонами, предъявляемыми домохозяйствам при заказе. Каждый участник получает два шанса выиграть в лотерею: первый раз во время розыгрыша регистрации и второй раз при розыгрыше автомобиля. Участников лотереи просят не выбрасывать колпачки и купоны с кодами. При выигрыше они должны быть представлены сотрудникам компании «Бадамлы».

Посмотреть третий розыгрыш поощрительной лотереи можно будет 31 июля 2022 года в прямом эфире «Бадамлы» в аккаунте Instagram @badamli1947, Facebook и канале YouTube. Результаты лотереи будут объявлены в прямом эфире, в СМИ, на платформах социальных сетей и на сайте 75il.badamli.az.