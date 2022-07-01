Медведев выступил с новым заявлением по Украине

Хорошие отношения европейцев с украинцами скоро подойдут к концу. Такое мнение, как передает ТАСС, выразил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали», - сказал Медведев, отдельно отметив «неистовых поляков», которые «криком» напоминают четырем миллионам украинцев о том, что те приехали в Польшу.

По мнению замглавы Совбеза РФ, «любовными игрищами с Киевом» занимаются и другие европейские страны, однако обещаниями «неравного брака» (то есть членства Украины в ЕС) былые чувства не разжечь. «От украинофилии до украинофобии один шаг», - резюмировал Дмитрий Медведев.