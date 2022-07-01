Мирзиёев предложил не вносить поправки об изменении суверенитета Каракалпакстана обновлено
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший в Нукус, проводит встречу с депутатами местного парламента, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
На встрече с депутатами местного парламента Шавкат Мирзиёев предложил вычеркнуть из предложенных поправок в Конституцию страны положение об отмене суверенитета Каракалпакстана.
«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», - сказано в сообщении пресс-службы президента.
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Самолеты президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра страны Абдуллы Арипова вылетели в Нукус, сообщила «Газета.uz» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Издание Kun.ru со ссылкой на источники подтвердило, что президент Мирзиёев отправился в Нукус.
Накануне МВД Узбекистана распространило информацию о том, что в Нукусе «некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов».