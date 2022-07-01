Россиянин закидал военкомат кирпичами

В Санкт-Петербурге нетрезвый местный житель закидал военкомат кирпичами. Об этом сообщает КP.RU.

Инцидент произошел утром в субботу, 2 июля. Молодой человек кидал кирпичи в окна военкомата. Охрана, заметив нарушителя, нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию. Горожанин не стал убегать от приехавших сотрудников силового ведомства, и его задержали.

В пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что хулиган был сильно пьян. Также отмечается, что у здания военкомата разбито несколько окон.