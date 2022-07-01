Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci успешно произвел пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки национальной компании Aselsan. Об этом сообщило Anadolu.

По данным агентства, беспилотник 1 июля вылетел с авиабазы Чорлу в провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте более 9,1 тыс. м запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника. Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.

В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка - система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.

В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции.