В Турции успешно испытали Bayraktar с ракетой с лазерным наведением видео
Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci успешно произвел пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки национальной компании Aselsan. Об этом сообщило Anadolu.
В Турции впервые вооружили БПЛА «Акынджи» ракетами с лазерным наведением https://t.co/pCMasxUHMW pic.twitter.com/qeK6eM4VPX— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) July 2, 2022
По данным агентства, беспилотник 1 июля вылетел с авиабазы Чорлу в провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте более 9,1 тыс. м запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника. Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.
В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка - система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.
В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции.