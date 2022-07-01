Сборная Азербайджана по баскетболу проиграла в полуфинале Евро

На Мальте близится к завершению чемпионат Европы по баскетболу среди малых стран.

Сегодня сборная Азербайджана провела полуфинальный матч против Мальты. Хозяева турнира вновь, как и на групповой стадии, одержали победу – 59:52.

Теперь нашу команду ждет матч за 3-е место с проигравшим в другом полуфинале – между Андоррой и Арменией.

Напомним, в группе после проигрыша от Мальты (71:73) сборная Азербайджана проиграла еще и Андорре (69:72) и заняла последнее 3-е место.

Вчера в стыковом матче за выход в полуфинал была обыграна сборная Сан-Марино (68:51).