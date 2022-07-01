Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:19

Два месяца шумных протестов армянской оппозиции, пытавшихся свергнуть правительство Никола Пашиняна, результатов, как известно, не дали. И вот теперь, похоже, у реваншистов появился новый повод, чтобы попытаться вывести людей на улицы. Речь идет об... азербайджанском городе Лачин. Как уже сообщалось, несколько дней назад Никол Пашинян подтвердил на пресс-конференции в Ереване, что после ввода в эксплуатацию альтернативной Лачинскому коридору дороги город Лачин, а также села Забух и Сус, находящиеся в данный момент на территории коридора, будут по условиям Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года переданы под контроль Азербайджана.

И хотя ничего принципиально нового в словах армянского премьер-министра не было, реваншисты тут же подхватили ответ Пашиняна, представив его местным обывателям как некую «секретную сделку враждебных сил», осуществляемую за спиной армянского народа. И если раньше людей собирали на площадь Франции в Ереване с призывом спасти Армению и Карабах, то теперь триггером для массовых демонстраций стал лозунг «Спасти Лачин!». Сагателян подхватил новую волну протеста Накануне, 1 июля, оппозиция провела очередной митинг на площади Франции, обвинив власти в «измене Родине» и обмане избирателей. «Армянские власти заключили тайное соглашение о сдаче Лачина», - заявил на митинге дашнак Ишхан Сагателян, один из лидеров «Движения сопротивления». По его словам, власти обосновывают предстоящую «сдачу» Лачина пунктом 6 Соглашения от 10 ноября 2020 года. Однако, по словам Сагателяна, в этом пункте указано, что стороны должны в течение трех лет лишь согласовать этот вопрос, тогда как Азербайджан за двадцать месяцев уже построил 32-километровый участок дороги и намерен в ускоренном порядке взять Лачин под свой контроль. «Мы утверждаем, что власти за спиной армянского народа договорились о сдаче Лачина, - подчеркнул Сагателян под крики толпы. – Кроме того, есть еще «дорожная карта» дополнительного соглашения, о котором армянская общественность ничего не знает. Спрашивается, куда Армения так спешит? Почему Пашинян готов уступить Лачин? Армения выполняет все пункты Соглашения от 10 ноября, а Азербайджан - нет. Знаете, почему? Потому что в правительстве Пашиняна сидят предатели, обслуживающие интересы Баку».

Другой депутат от оппозиции, Тигран Абрамян, коснувшись заявления Пашиняна о том, что Азербайджан сформировал легитимные основания для начала новой войны, заявил, что премьер намеренно пугает армянский народ войной, чтобы тот не возражал против передачи Лачина. На сцене новые «герой» - Андраник Чаушян Следует отметить оперативность политтехнологов оппозиции, с которой была найдена и выведена на трибуну площади очередная «говорящая голова» реваншистского протеста в Армении. Ею стал незаконно проживающий в селе Забух Андраник Чаушян, называющий себя «главой армянской общины Лачина». Чаушян был представлен толпе как истинный армянский патриот, он заявил, что армянская община Лачина «ни при каких обстоятельствах» не покинет «свою землю» и готова даже оказать вооруженное сопротивление. Словом, Чаушян для идеологов – это почти дар с небес, которым сегодня пользуются вовсю. Оказавшись на трибуне, «дар небес» сразу заявил, что премьер-министр Армении не может ничего решать за «жителей» Лачина и Забух, да и вообще не Пашиняну указывать, где и как им жить. «Мы не позволим Николу Пашиняну принимать решения за нас, - громогласно заявил Чаушян. – Лачин - это армянская земля, она принадлежит Карабаху, Армении и диаспоре».

Мнения армянских политологов: «Хаотичная и нелогичная тактика реваншистов». Очередная акция реваншистов, пытающихся реанимировать провалившееся «движение сопротивления», назначена на 5 июля. В этой связи следует напомнить, что даже под лозунгами «Не отдадим Карабах Азербайджану!» армянская оппозиция так и не смогла вывести на улицы критическую массу демонстрантов. Спрашивается, что в таком случае ей могут дать спекуляции вокруг выселения нескольких десятков армян из Лачина и окрестных сел? Тем более что этот процесс обговорен Трехсторонним соглашением. В этой связи даже независимые армянские политологи указывают на отсутствие в тезисах реваншистов элементарной логики. «В Армении нет институциональной оппозиции с четкой политической повесткой, - заявил корреспонденту издания «Кавказский узел» политический обозреватель Акоп Бадалян. - Парламентская оппозиция вынуждена использовать заезженную повестку, пытаясь с помощью манипуляций накручивать общественный ажиотаж». По словам Бадаляна, оппозиция пытается воспользоваться любым поводом для создания шумихи. «Парламентская оппозиция ассоциируется с прежней системой управления и не питает иллюзий касательно широкой общественной поддержки, - считает политолог. - Она стремится решать краткосрочные задачи. У реваншистов нет ни лидера, ни политической повестки, ни внятной программы». Бадалян утверждает, что после того, как оппозиция свернула палаточный городок на площади Франции, не предложив при этом своим сторонникам разумную альтернативу, у нее наблюдается глубокий спад активности.