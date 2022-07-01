Иран решил помирить Сирию и Турцию

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в субботу с официальным визитом в Сирию, в ходе которого провел переговоры с президентом Башаром Асадом.

Телеканал Al Ekhbariya сообщил, что глава иранского МИД заявил журналистам в аэропорту Дамаска, что Тегеран "стремится улучшить отношения между Сирией и Турцией путем налаживания диалога".

"Мы видим свою задачу в том, чтобы не допустить возникновения кризиса и попытаться продвинуться к миру, стабильности и безопасности, преодолев существующие разногласия между двумя государствами, которые поддерживают тесные связи с Ираном", - сказал иранский министр.

По его словам, в Тегеране относятся с пониманием к обеспокоенности и опасениям Турции по поводу ситуации на севере Сирии. "Однако мы выступаем категорически против проведения военной операции и будем стараться урегулировать вопрос дипломатическими средствами", - указал он.