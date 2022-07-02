Украинцы освободили село в Херсонской области
Российские войска активно обстреливают Харьковскую, Донецкую области, украинские Силы обороны отразили наступление в районе Новомихайловки и заставили россиян покинуть населенный пункт Ивановка, говорится в вечерней сводке Генштаба Украины 2 июля.
По данным Генштаба, на Южнобужском направлении россияне продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА. По результатам действий украинских воинов российские военные покинули населенный пункт Ивановка (Херсонская область).