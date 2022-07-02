The Wall Street Journal: HIMARS меняют баланс сил в войне в Украине

Вооруженные силы Украины успешно используют реактивные системы залпового огня HIMARS в войне против России. На специальном закрытом брифинге один из высокопоставленных военных Пентагона отметил, что ВСУ достаточно удачно используют предоставленное Западом оружие, пишет CNN.

"ВСУ достигли значительных успехов в использовании систем HIMARS... Украинцы теперь могут тщательнее выбирать цели, которые будут подрывать российскую армию...", – приводит УНИАН слова чиновника Пентагона.

О том, как украинские военные используют HIMARS, рассказали и журналисты The Wall Street Journal. По их словам, это оружие уже начинает менять баланс сил в Донбассе, где Россия имеет значительное преимущество в артиллерии.

Каждая цель тщательно отбирается, поскольку одна ракета HIMARS стоит $155 тысяч. Пока что ВСУ отдают предпочтение российским штабам, складам вооружений и военным казармам, пишут в WSJ.