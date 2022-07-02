Два азербайджанских дзюдоиста победили на Кубке Европы в Румынии ФОТО
В румынском городе Клуж-Напока проходит Кубок Европы по дзюдо. В первый день соревнования азербайджанские спортсмены завоевали два золота и три бронзы.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Назир Талыбов (60 кг) и Тельман Велиев (73 кг). Бронза в активе Рашада Йелкиева (60 кг), Руслана Пашаева (66 кг) и Наримана Мирзоева (73 кг).
По итогам первого дня сборная Азербайджана лидирует в общекомандном зачете.
Всего Азербайджан в Румынии представляют 14 дзюдоистов и 3 дзюдоистки.